В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов обезвредили с начала войны

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено 459 472 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В ведомстве отметили, что чаще всего пиротехнические подразделения работали в: Харьковской области – 25 534, Киевской – 9 407, Донецкой – 9 473, Николаевской – 6 625, Херсонской – 9 523, Черниговской – 5 147, Сумской – 2 797 381.

"Всего с начала войны на территории Украины обезврежено 459 472 единицы взрывоопасных предметов и 2 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 134 авиационных бомб. Обследована территория площадью более 110 тыс. 768 гектаров", - говорится в сообщении.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

По оценкам украинской власти, около 30% территории остается заминированной и "загрязненной" неразорвавшимися боеприпасами. Ожидается, что на их ликвидацию уходит не менее 10 лет.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.