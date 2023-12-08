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Разминирование и не только. Вышеградская группа договорились продолжить помогать Украине

Архивное фото: глава Минобороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Вышеградской группы продолжат поддерживать Украину в защите от России так, как каждая страна считает нужным. Речь идет о разминировании, медицинской или гуманитарной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

"Если страны сократят поддержку Украины, это будет сигналом о том, что Запад слаб", - сказала министр.

По ее словам, страны Вышеградской группы (в нее входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия - ред.) сделают все возможное, чтобы не допустить падения Украины.

Совместная декларация включает, например, подтверждение важности оборонного сотрудничества Вышеградской группы, сотрудничества в защите воздушного пространства Словакии и необходимости укрепления отечественной оборонной промышленности. 

"В частности, мы призываем Европейский союз признать оборонную промышленность социально полезной и поддержать ее доступ к финансированию из государственных и частных источников", - сказала Чернохова.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, который поддержал нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Прага предоставляет нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

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