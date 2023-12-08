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Розмінування і не тільки. Вишеградська група домовилися продовжити допомагати Україні

Архівне фото: глава Міноборони Чехії Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Вишеградської групи продовжать підтримувати Україну в захисті від Росії так, як кожна країна вважає за потрібне. Йдеться про розмінування, медичну або гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

"Якщо країни скоротять підтримку України, це буде сигналом про те, що Захід слабкий", - сказала міністр.

За її словами, країни Вишеградської групи (до неї входять Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина - ред.) зроблять усе можливе, щоб не допустити падіння України.

Спільна декларація включає, наприклад, підтвердження важливості оборонного співробітництва Вишеградської групи, співробітництва в захисті повітряного простору Словаччини та необхідності зміцнення вітчизняної оборонної промисловості. 

"Зокрема, ми закликаємо Європейський союз визнати оборонну промисловість соціально корисною і підтримати її доступ до фінансування з державних і приватних джерел", - сказала Чернохова. 

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

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