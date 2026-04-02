Разминирование Херсонщины: разоблачена схема хищения более 6 млн гривен

10:55 02.04.2026 Чт
2 мин
Разминировали уже безопасные участки и присваивали средства
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: разоблачена схема хищения более 6 млн гривен на разминировании Херсонщины (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств на гуманитарном разминировании Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В Киеве сообщено о подозрении директору предприятия и руководительнице группы саперов, которые через сеть подконтрольных фирм выигрывали тендеры на очистку земель Херсонщины.

При этом эти участки уже были безопасными и использовались фермерами.

Чтобы создать иллюзию опасности, участники схемы раскапывали почву и подкладывали предметы, похожие на боеприпасы, а в документах указывали ложные объемы выполненных работ. Фермеры уже дали соответствующие показания.

Сумма убытков только на Херсонщине - 6,3 млн гривен.

Также проверяются аналогичные факты на Николаевщине и Черниговщине: там речь идет о более 600 гектарах и возможных убытках более 53 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Меры пресечения уже избраны.

Схемы хищения средств

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную межрегиональную схему присвоения и продажи беспилотников, переданных военным в рамках государственного проекта "Армия дронов". Задержан командир подразделения одной из воинских частей ВСУ.

Также СБУ разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Кроме того, ГБР разоблачило коррупционную схему при поставках продуктов для ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

