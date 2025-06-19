Раскрыто неожиданное название операции Израиля по ликвидации ядерных ученых в Иране

Израильские медиа раскрыли кодовое название операции, в рамках которой были ликвидированы иранские ядерные ученые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jewish News и N12.
По словам главного политического аналитика израильского телеканала N12 Амита Сегала, израильская операция по ликвидации иранских ядерных ученых имела кодовое название "Операция Нарния".
Как обратило внимание издание Jewish News, это название частично перекликается с общим названием операции Израиля - "Львиный народ".
Стоит отметить, что Нарния - это вымышленный фэнтези-мир, созданный англо-ирландским писателем Клайвом Стейплзом Льюисом в серии книг "Хроники Нарнии". Самая известная из них - "Лев, колдунья и волшебный шкаф", по которой также сняли фильм.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Было атаковано около 100 объектов. Цель атаки, как отмечается, заключается в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, а также мощностей по производству баллистических ракет и других военных объектов.
Уже 15 июня стало известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак.
Военные Израиля утверждают, что ликвидированные ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.
Известно также, что в Иране находятся ученые-ядерщики из России. Вчера ночью российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля с руководством Израиля якобы есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.
Однако сегодня в комментарии РБК-Украина лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон заявил, что России лучше вывезти своих ученых.
По его словам, независимо от национальности, те, кто помогает Ирану являются врагами для Израиля.
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