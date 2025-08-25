Раскрыты детали будущего складного iPhone: что известно

Что нового появится в iPhone Fold

По данным источника, устройство будет раскрываться "как книга" и получит внутренний 8-дюймовый экран. Всего в смартфоне установят четыре камеры: одну на внешнем дисплее, одну во внутренней панели и еще две - на задней стороне.

Главный модуль будет использоваться для съемки в высоком качестве, второй - для широкоугольных или телеобъективных снимков.

Впервые за много лет Apple вернет Touch ID - сканер отпечатка пальца разместят в боковой кнопке. Это связано с ограничениями толщины: в закрытом виде смартфон будет около 9,5 мм, что делает невозможным размещение системы Face ID.

За связь будет отвечать новый модем Apple C2, поддерживающий более высокие скорости передачи данных. Кроме того, как и будущий iPhone 17 Air, складная модель полностью откажется от SIM-карты в пользу eSIM.

Ключевым фактором станет цена: даже топовые Android-флагманы со складными экранами стоят от 1800 долларов, и ожидать, что Apple предложит дешевле, не стоит.

На старте устройство будет доступно только в двух цветах - черном и белом. Производители начнут наращивать производство в начале следующего года, а релиз запланирован на осень 2026 года.

В 2027 году Apple также планирует полностью обновить дизайн iPhone Pro - смартфон получит новый корпус из цельного стекла.