Хищения в "Укрзализныце": нардепу Боднарю избрали меру пресечения

Что известно о деле

17 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении нардепу, который причастен к коррупции на закупке кабелей для "Укрзализныци". Речь о нардепе Викторе Бондаре.

По данным следствия, в 2021-2022 годах подозреваемый и его сообщник, который является предпринимателем, разработали схему, по которой поставляли продукцию "Укрзализныци" по завышенным ценам.

Благодаря этой схеме "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн гривен.

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