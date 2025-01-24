Розкрадання в "Укрзалізниці": нардепу Боднарю обрали запобіжний захід

Що відомо про справу

17 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру нардепу, який причетний до корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". Мова про нардепа Віктора Бондаря.

За даними слідства, у 2021-2022 роках підозрюваний та його спільник, який є підприємцем, розробили схему, за якою постачали продукцію "Укрзалізниці" за завищеними цінами.

Завдяки цій схемі "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 140 млн гривень.

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