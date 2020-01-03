На Різдво в центрі Києва обмежать рух транспорту

У Києві на Різдво, 7 січня, 2020 року заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та на частині вулиці Володимирської. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в прес-службі, під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів.

Крім того, 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

тролейбус № 6 - від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбус № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбус № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у січні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабінет міністрів переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.