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Без різдвяних гулянь і з масками на вулиці: у Греції посилюють карантин

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Греції прийняв рішення посилити деякі карантинні обмеження напередодні Різдва і Нового року для запобігання зараження коронавірусом. При цьому влада зазначила, що у 2022 році планується ввести додаткові заходи через штам "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Починаючи з п'ятниці, 24 грудня, носіння масок буде обов'язковим в закритих і відкритих приміщеннях, включаючи церкви, а для поїздок в громадському транспорті або відвідування супермаркетів потрібно дві маски або респіратор типу KN95.

Всі масові гуляння, заплановані муніципалітетами на найближчі дні, скасовуються, щоб уникнути скупчення людей.

Нові торкнуться і мандрівників: людям, які в'їхали в Грецію, необхідно пройти обов'язкове тестування (експрес або ПЛР) на другий і четвертий день після прибуття в країну.

Нові заходи діятимуть щонайменше до 2 січня.

Після 3 січня уряд введе більш обмежувальні заходи, які торкнуться розваги, Спортивні заходи та неосновні види діяльності. Однак вводити локдаун в Греції не будуть.

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ГреціяКарантинКоронавірус