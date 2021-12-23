Без різдвяних гулянь і з масками на вулиці: у Греції посилюють карантин

Починаючи з п'ятниці, 24 грудня, носіння масок буде обов'язковим в закритих і відкритих приміщеннях, включаючи церкви, а для поїздок в громадському транспорті або відвідування супермаркетів потрібно дві маски або респіратор типу KN95.

Всі масові гуляння, заплановані муніципалітетами на найближчі дні, скасовуються, щоб уникнути скупчення людей.

Нові торкнуться і мандрівників: людям, які в'їхали в Грецію, необхідно пройти обов'язкове тестування (експрес або ПЛР) на другий і четвертий день після прибуття в країну.

Нові заходи діятимуть щонайменше до 2 січня.

Після 3 січня уряд введе більш обмежувальні заходи, які торкнуться розваги, Спортивні заходи та неосновні види діяльності. Однак вводити локдаун в Греції не будуть.