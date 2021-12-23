Без рождественских гуляний и с масками на улице: в Греции ужесточают карантин

Начиная с пятницы, 24 декабря, ношение масок будет обязательным в закрытых и открытых помещениях, включая церкви, а для поездок в общественном транспорте или посещения супермаркетов потребуется две маски или респиратор типа KN95.

Все массовые гуляния, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, отменяются, чтобы избежать скопления людей.

Новые коснутся и путешественников: людям, въехавшим в Грецию, необходимо пройти обязательное тестирование (экспресс или ПЦР) на второй и четвертый день после прибытия в страну.

Новые меры будут действовать по меньшей мере до 2 января.

После 3 января правительство введет более ограничительные меры, которые затронут развлечения, спортивные мероприятия и неосновные виды деятельности. Однако вводить локдаун в Греции не будут.