Разгром на 28 млн долларов: пограничники испепелили технику оккупантов под Гуляйполем (видео)

Детали ночной операции

По данным пограничников, в ночь с 4 на 5 апреля на Запорожье пилоты подразделения "Феникс" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня. В частности, были разбиты два "Града" и один "Ураган".

Кроме реактивной артиллерии, асы пограничной службы ликвидировали дорогостоящую систему РЛС "Зоопарк". Общая стоимость уничтоженного вооружения составляет около 28 миллионов долларов.

"И это несмотря на обычные будничные цели, которые пограничники подразделения уничтожают круглосуточно", - подчеркнули в ведомстве.

Уникальность цели

Уничтожение РЛС "Зоопарк" является значительным успехом для украинских защитников, поскольку эта техника является крайне редкой для оккупационных войск.

По данным пограничников РЛС "Зоопарк" - крайне редкая цель для Сил обороны. Всего за период полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц такой техники.