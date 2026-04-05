Разгром на 28 млн долларов: пограничники испепелили технику оккупантов под Гуляйполем (видео)

Украинские пограничники за одну ночь уничтожили российскую технику стоимостью 28 миллионов долларов на Гуляйпольском направлении. Среди пораженных целей редкая радиолокационная система "Зоопарк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, в ночь с 4 на 5 апреля на Запорожье пилоты подразделения "Феникс" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня. В частности, были разбиты два "Града" и один "Ураган".
Кроме реактивной артиллерии, асы пограничной службы ликвидировали дорогостоящую систему РЛС "Зоопарк". Общая стоимость уничтоженного вооружения составляет около 28 миллионов долларов.
"И это несмотря на обычные будничные цели, которые пограничники подразделения уничтожают круглосуточно", - подчеркнули в ведомстве.
Уничтожение РЛС "Зоопарк" является значительным успехом для украинских защитников, поскольку эта техника является крайне редкой для оккупационных войск.
По данным пограничников РЛС "Зоопарк" - крайне редкая цель для Сил обороны. Всего за период полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц такой техники.
