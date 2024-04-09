Рассмотрят отдельно. Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации, - источник

Демобилизация военнослужащих

Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. В частности, в законопроекте содержалась норма о демобилизации военнослужащих. Это необходимо, поскольку некоторые украинские защитники находятся на фронте уже с начала полномасштабной войны - более 2 лет.

Документом предлагалось разрешить демобилизацию после 36 месяцев службы. Но, при этом, Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить.

Законопроект приняли в первом чтении. После этого комитет по по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение правок, их было более 4 тысяч. Часть из них касалась демобилизации военнослужащих.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, тема демобилизации стала дискуссионной в ходе рассмотрения правок.

По его словам, инициатива насчет Ставки, которая предложена в законопроекте, выглядит как "заранее заложенный обман".

При этом член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина отмечал, что насчет демобилизации после 36 месяцев в комитете есть консенсус.

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