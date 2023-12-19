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Расфокусировка темы Украины за рубежом плохо влияет на нашу помощь, - Зеленский

Вторник 19 декабря 2023 18:58
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Расфокусировка темы Украины за рубежом плохо влияет на нашу помощь, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Расфокусировка поддержки Украины на разных информационных площадках, в информационном поле за рубежом плохо влияет на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Расфокус поддержки Украины на различных информационных площадках, в информационном поле за рубежом плохо влияет на нашу помощь", - говорится в заявлении.

По словам президента, Россия достигла здесь успеха и это надо признать. Президент добавил, что РФ не достигла успеха на поле боя, но достигла на поле дипломатическом.

"Именно на этом треке. Колебаться начали некоторые государства, некоторые государства начали балансировать, кому первому помочь Израилю или Украине. Поэтому все это точно не положительно влияет", - сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

В начале декабря президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что война между Израилем и ХАМАСом может сместить внимание международного сообщества с Украины и повлиять на дальнейшую помощь нашей стране от западных партнеров.

В конце октября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что ситуация в Израиле не повлияет на помощь Украине, поскольку запросы Украины и Израиля по военной помощи не пересекаются.

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