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В Rozetka начались сокращения штата из-за российских ударов

18:49 12.08.2026 Ср
2 мин
Компания вынуждена уволить часть сотрудников склада в Броварах
aimg Елена Бджола
Фото: разрушенный ударом РФ склад Rozetka в Броварах (Getty Images)

Автоматизированный складской комплекс Rozetka в Броварах разрушен российским ударом 5 августа. Из-за этого началась оптимизация штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредительницы Rozetka Ирины Чечеткиной в Facebook.

Rozetka сокращает работников

Склад компании в Броварах обрабатывал 100 тысяч заказов в день. После атаки РФ он возобновил работу в течение двух часов.

Ирина Чечеткина рассказала, что шесть сотрудников, раненых во время первого удара шахеда, завершают лечение. Бомбоубежище, построенное в 2022 году, смогло выдержать удар баллистики и обеспечить людей кислородом, пока вокруг бушевал пожар.

Из 92 сотрудников, находившихся тут во время ракетного удара по складу, никто не пострадал.

Однако компания должна выстоять и пройти ускоренную трансформацию бизнес-модели: существенное уменьшение доли собственных продаж и развитие маркетплейса.

По словам Чечоткиной, они вынуждены оптимизировать штат. Сокращение будет затрагивать некоторые отделы.

На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников. Большинство будет переведено на другие склады, им ищут работу. Но предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится, говорит она.

Rozetka потеряла склад в Броварах

Напомним, что Ирина Чечеткина сообщила об ударе РФ по крупнейшему автоматизированному распределительному центру компании в Броварах 5 августа.

По словам соучредителя компании Владислава Чечеткина, ущерб исчисляется миллиардами гривен. Несмотря на это компания продолжает работать.

Также РБК-Украина писало, что во время этого массированного ракетного удара Россия применила против Украины 28 ракет и 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.

Кроме того, оккупанты утром 1 августа атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие. В сети пишут, что речь идет о складах онлайн-гипермаркета Rozetka.

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