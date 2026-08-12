В Rozetka начались сокращения штата из-за российских ударов

Rozetka сокращает работников

Склад компании в Броварах обрабатывал 100 тысяч заказов в день. После атаки РФ он возобновил работу в течение двух часов.

Ирина Чечеткина рассказала, что шесть сотрудников, раненых во время первого удара шахеда, завершают лечение. Бомбоубежище, построенное в 2022 году, смогло выдержать удар баллистики и обеспечить людей кислородом, пока вокруг бушевал пожар.

Из 92 сотрудников, находившихся тут во время ракетного удара по складу, никто не пострадал.

Однако компания должна выстоять и пройти ускоренную трансформацию бизнес-модели: существенное уменьшение доли собственных продаж и развитие маркетплейса.

По словам Чечоткиной, они вынуждены оптимизировать штат. Сокращение будет затрагивать некоторые отделы.

На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников. Большинство будет переведено на другие склады, им ищут работу. Но предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится, говорит она.

Rozetka потеряла склад в Броварах

Напомним, что Ирина Чечеткина сообщила об ударе РФ по крупнейшему автоматизированному распределительному центру компании в Броварах 5 августа.

По словам соучредителя компании Владислава Чечеткина, ущерб исчисляется миллиардами гривен. Несмотря на это компания продолжает работать.

Также РБК-Украина писало, что во время этого массированного ракетного удара Россия применила против Украины 28 ракет и 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.