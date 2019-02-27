Розенко: додаткові пенсійні виплати не прискорять інфляцію

Розенко зазначив, що виплати двома траншами збалансують бюджет Пенсійного фонду

Дополнительные выплаты пенсионерам, которые получают минимальную пенсию и имеют достаточный страховой стаж, не спровоцируют инфляцию. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, единовременные выплаты для пенсионеров с большим страховым стажем являются компенсацией за 2015-2016 годы.

"Размер компенсации будет составлять 2410 гривен, и эта выплата будет разделена на два транша. Первый транш - с 1 марта, и второй транш - с 1 апреля ", - пояснил Розенко.

Он также отметил, что дополнительные выплаты не спровоцируют инфляцию.

"Мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне или спровоцировать рост цен в Украине", - добавил Розенко.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионеры с большим стажем получат две дополнительные выплаты в марте и апреле. Отметим, с 1 марта в Украине пройдет первая в истории автоматическая индексация пенсий.

Кроме того, в марте пенсионеры начнут получать субсидии наличными.