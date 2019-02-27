Розенко: додаткові пенсійні виплати не прискорять інфляцію

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Розенко зазначив, що виплати двома траншами збалансують бюджет Пенсійного фонду

Додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію та мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляцію. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За його словами, одноразові виплати для пенсіонерів з великим страховим стажем є компенсацією за 2015-2016 роки.

"Розмір компенсації буде складати 2410 гривень, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш - з 1 березня, і другий транш - з 1 квітня ", - пояснив Розенко.

Він також зазначив, що додаткові виплати не спровокують інфляцію.

"Ми збалансуємо і бюджет Пенсійного фонду, і не дамо знецінитися гривні або спровокувати зростання цін в Україні", - додав Розенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонери з великим стажем отримають дві додаткові виплати в березні і квітні. Зазначимо, з 1 березня в Україні пройде перша в історії автоматична індексація пенсій.

Крім того, у березні пенсіонери почнуть отримувати субсидії готівкою.