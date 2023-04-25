Разблокировка морских портов позволит за месяц возобновить объемы экспорта, - эксперт

Из-за заблокирования морских портов логистические цепочки нарушились, а стоимость доставки кое-где выросла в несколько раз. Открытие же портов позволит предприятиям в течение месяца возобновить экспорт по полной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрия Спатара в интервью GMK Center .

"До полномасштабного вторжения, морской транспорт обеспечивал Ferrexpo 60% продаж. Да, речной транспорт помог нашей компании преодолеть логистические. Но в определенные периоды объемы речных перевозок росли втрое по сравнению с довоенным уровнем", - заявил Спатар.

По его словам, ограничения на экспорт, которые вводит Укрзализныця и операторы иностранных партнеров, тоже оказывают влияние на объемы перевозок: увеличиваются очереди на границе и время ожидания в пути, замедляется оборачиваемость и возникает необходимость привлекать дополнительный подвижной состав.

"Сроки оборота вагонов выросли в два раза, а соответственно - возросла потребность в вагонах. Ferrexpo владеет собственным парком из около 3130 вагонов. И до войны компания почти полностью обеспечивала отгрузку продукции по контрактам собственным подвижным составом. Однако для обеспечения потребностей мы начали привлекать вагоны. других перевозчиков, что, конечно, приводит к росту транспортных расходов", - добавил он.

В то же время он заверил: в случае, если морские пути будут разблокированы, украинские предприятия смогут быстро восстановить объемы производства и вернуть утраченные объемы экспорта.

"По моему мнению, возобновить поставки (после разблокировки портов, - ред.) возможно в течение одного месяца. Но возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный", - резюмировал Спатар.

Напомним, ранее бизнес призвал ООН и Турцию вернуть свободное судоходство для Украины.

Также эксперты заявляли, что логистика украинского зерна из-за соседних стран станет сложнее, а работу зерновой инициативы снова саботирует Россия.