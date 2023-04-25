Розблокування морських портів дозволить за місяць відновити обсяги експорту, - експерт

Через заблокування морських портів логістичні ланцюжки порушились, а вартість доставки подекуди зросла у декілька разів. Відкриття ж портів дасть змогу підприємствам протягом місяця відновити експорт на повну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Дмитра Спатара в інтерв’ю GMK Center .

"До повномасштабного вторгнення, морський транспорт забезпечував Ferrexpo 60% продажів. Так, річковий транспорт допоміг нашій компанії подолати логістичні. Але в певні періоди обсяги річкових перевезень зростали втричі порівняно з довоєнним рівнем", - заявив Спатар.

За його словами, обмеження на експорт, які вводить Укрзалізниця та оператори іноземних партнерів, теж мають вплив на обсяги перевезень: збільшуються черги на кордоні та час очікування у дорозі, уповільнюється оборотність, та виникає необхідність залучати додатковий рухомий склад.

"Терміни обороту вагонів зросли в два рази, а відповідно - зросла потреба в вагонах. Ferrexpo володіє власним парком з близько 3130 вагонів. І до війни компанія майже повністю забезпечувала відвантаження продукції за контрактами власним рухомим складом. Однак наразі для забезпечення потреб ми почали залучати вагони інших перевізників, що звісно призводить до зростання транспортних витрат", - додав він.

Водночас від запевнив: у випадку, якщо морські шляхи буде розблоковано, українські підприємства зможуть швидко відновити обсяги виробництва та повернути втрачені об’єми експорту.

"На мою думку, відновити поставки (після розблокування портів, - ред.) можливо протягом одного місяця. Але відновлення роботи українських портів ми розглядаємо лише як один із сценаріїв. Оптимістичний", - резюмував Спатар.

Нагадаємо, раніше бізнес закликав ООН та Турцію повернути вільне судноплавство для України.

Також експерти заявляли, що логістика українського зерна через сусідні країни стане складнішою, а роботу зернової ініціативи знов саботує Росія.