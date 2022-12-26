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В Херсоне уже второй раз раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 26 декабря 2022 08:48
В Херсоне уже второй раз раздались взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне уже второй раз раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 26 декабря, утром в Херсоне уже второй раз раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы около 07:16.

На данный момент ни в Херсоне, ни в области не объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Как сообщалось ранее, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк не считает обстрелы Херсона россиянами их местью.

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