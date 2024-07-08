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Разбираем завалы, чтобы дать людям воздух. Уже есть двое погибших, - Клименко об "Охматдете"

Фото: последствия удара по больнице Охматдет (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" известно о двух погибших. Спасатели разбирают основные завалы, чтобы дать людям воздух.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко.

По словам министра, непосредственно в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых. 

"Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух", - добавил Клименко. 

Министр отметил, что в Киеве был организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег. 

Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети. 

Удар по "Охматдету"

Сегодня, 8 июля, российские террористы запустили против Украины более 40 ракет разных типов. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве зафиксированы разрушения в семи районах столицы. Также террористы попали по жилому дому Шевченковского района и по детской больнице "Охматдет".

Подробности обстрела медицинского учреждения - в материале РБК-Украина.

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