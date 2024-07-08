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Разбор завалов продолжается. Что известно о последствиях удара по Киеву

Фото: в "Охматдете" продолжается разбор завалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве спасатели вместе с местными жителями продолжают разбирать завалы разрушенных зданий, в том числе больницы "Охматдет". Известно о большом количестве раненых и погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской городской военной администрации Виталия Попко.

Содержание:

Сколько всего пострадавших и погибших

По словам Попко, по состоянию на сейчас известно о 22 погибших в результате ракетного удара россиян. Среди них - двое детей. 

Также в результате атаки ранения получили 82 человека. 

Повреждения из-за российского удара зафиксированы в семи районах города. 

Шевченковский район

В Шевченковском районе разрушены два корпуса детской больницы “Охматдет” площадью около 400 квадратных метров. Двое человек погибли, одна из них врач. Еще 10 - получили ранения. 

При этом повреждены несколько других корпусов. Разбор завалов продолжается. 

На другой локации полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, остальные - повреждены. 

Поврежден промышленный объект, там погиб один человек и трое пострадали. Работы по разбору завалов все еще продолжаются. 

Соломенский район

В Соломенском районе в результате атаки поврежден бизнес-центр “Домино”, разрушения на двух этажах площадью 1500 квадратных километров. Погибли семь человек, а пострадали - девять. 

Продолжается разбор завалов и поиск людей. 

Голосеевский район

В Голосеевском районе частично разрушена пятиэтажка. Был пожар. Также рядом повреждено дошкольное учебное заведение. 

При этом повреждены гаражи, 10 автомобилей загорелись. 

Днепровский район

В Днепровском районе частичное разрушение четырехэтажки, где находится медцентр. Погибли восемь человек, еще четверо - получили ранения. Разбор завалов продолжается. 

Дарницкий район

В Дарницком районе поврежден частный дом. Ранен один человек. 

Также в другой локации повреждено помещение аптеки. 

Из-за удара начался пожар, который уже ликвидировали. Погибли три человека, двое из которых - дети. 18 - получили ранения. Еще семь человек удалось спасти. 

Деснянский район

В Деснянском районе был пожар в двухэтажном частном доме, его потушили. 

Святошинский район

В Святошинском районе пожар возник в промышленном здании, его ликвидировали на площади 40 квадратных метров. 

Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня, 8 июля, в Киеве были слышны громкие взрывы - россияне атаковали столицу ракетами. Одна из них ударила по детской больнице "Охматдет".

Более детально о том, какую цель преследовали россияне, - в материале РБК-Украина.

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