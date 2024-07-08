Разбор завалов продолжается. Что известно о последствиях удара по Киеву

В Киеве спасатели вместе с местными жителями продолжают разбирать завалы разрушенных зданий, в том числе больницы "Охматдет". Известно о большом количестве раненых и погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской городской военной администрации Виталия Попко.
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По словам Попко, по состоянию на сейчас известно о 22 погибших в результате ракетного удара россиян. Среди них - двое детей.
Также в результате атаки ранения получили 82 человека.
Повреждения из-за российского удара зафиксированы в семи районах города.
В Шевченковском районе разрушены два корпуса детской больницы “Охматдет” площадью около 400 квадратных метров. Двое человек погибли, одна из них врач. Еще 10 - получили ранения.
При этом повреждены несколько других корпусов. Разбор завалов продолжается.
На другой локации полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, остальные - повреждены.
Поврежден промышленный объект, там погиб один человек и трое пострадали. Работы по разбору завалов все еще продолжаются.
В Соломенском районе в результате атаки поврежден бизнес-центр “Домино”, разрушения на двух этажах площадью 1500 квадратных километров. Погибли семь человек, а пострадали - девять.
Продолжается разбор завалов и поиск людей.
В Голосеевском районе частично разрушена пятиэтажка. Был пожар. Также рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
При этом повреждены гаражи, 10 автомобилей загорелись.
В Днепровском районе частичное разрушение четырехэтажки, где находится медцентр. Погибли восемь человек, еще четверо - получили ранения. Разбор завалов продолжается.
В Дарницком районе поврежден частный дом. Ранен один человек.
Также в другой локации повреждено помещение аптеки.
Из-за удара начался пожар, который уже ликвидировали. Погибли три человека, двое из которых - дети. 18 - получили ранения. Еще семь человек удалось спасти.
В Деснянском районе был пожар в двухэтажном частном доме, его потушили.
В Святошинском районе пожар возник в промышленном здании, его ликвидировали на площади 40 квадратных метров.
Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа.
Напомним, сегодня, 8 июля, в Киеве были слышны громкие взрывы - россияне атаковали столицу ракетами. Одна из них ударила по детской больнице "Охматдет".
Более детально о том, какую цель преследовали россияне, - в материале РБК-Украина.
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