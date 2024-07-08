Разбор завалов продолжается. Что известно о последствиях удара по Киеву

Содержание:

Сколько всего пострадавших и погибших

По словам Попко, по состоянию на сейчас известно о 22 погибших в результате ракетного удара россиян. Среди них - двое детей.

Также в результате атаки ранения получили 82 человека.

Повреждения из-за российского удара зафиксированы в семи районах города.

Шевченковский район

В Шевченковском районе разрушены два корпуса детской больницы “Охматдет” площадью около 400 квадратных метров. Двое человек погибли, одна из них врач. Еще 10 - получили ранения.

При этом повреждены несколько других корпусов. Разбор завалов продолжается.

На другой локации полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, остальные - повреждены.

Поврежден промышленный объект, там погиб один человек и трое пострадали. Работы по разбору завалов все еще продолжаются.

Соломенский район

В Соломенском районе в результате атаки поврежден бизнес-центр “Домино”, разрушения на двух этажах площадью 1500 квадратных километров. Погибли семь человек, а пострадали - девять.

Продолжается разбор завалов и поиск людей.

Голосеевский район

В Голосеевском районе частично разрушена пятиэтажка. Был пожар. Также рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

При этом повреждены гаражи, 10 автомобилей загорелись.

Днепровский район

В Днепровском районе частичное разрушение четырехэтажки, где находится медцентр. Погибли восемь человек, еще четверо - получили ранения. Разбор завалов продолжается.

Дарницкий район

В Дарницком районе поврежден частный дом. Ранен один человек.

Также в другой локации повреждено помещение аптеки.

Из-за удара начался пожар, который уже ликвидировали. Погибли три человека, двое из которых - дети. 18 - получили ранения. Еще семь человек удалось спасти.

Деснянский район

В Деснянском районе был пожар в двухэтажном частном доме, его потушили.

Святошинский район

В Святошинском районе пожар возник в промышленном здании, его ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа.