Розбір завалів продовжується. Що відомо про наслідки удару по Києву

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Скільки всього постраждалих та загиблих

За словами Попка, станом на зараз відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару росіян. Серед них - двоє дітей.

Також в результаті атаки поранення отримали 82 особи.

Пошкодження через російський удар зафіксовано у семи районах міста.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зруйновано два корпуси дитячої лікарні "Охматдит" площею близько 400 квадратних метрів. Двоє людей загинули, одна з них - лікар. Ще 10 - отримали поранення.

При цьому пошкоджено декілька інших корпусів. Розбір завалів продовжується.

На іншій локації повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, решту - пошкоджено.

Пошкоджено промисловий об'єкт, там загинула одна людина та троє постраждали. Роботи з розбору завалів все ще продовжуються.

Солом'янський район

У Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнування на двох поверхах площею 1500 квадратних кілометрів. Загинуло семеро людей, а постраждали - дев'ять.

Триває розбір завалів та пошук людей.

Голосіївський район

У Голосіївському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку. Була пожежа. Також поряд пошкоджено дошкільний навчальний заклад.

При цьому пошкоджено гаражі, 10 автомобілів загорілися.

Дніпровський район

У Дніпровському районі часткове руйнування чотириповерхівки, де знаходиться медичний центр. Загинули вісім людей, ще четверо - отримали поранення. Розбір завалів продовжується.

Дарницький район

У Дарницькому районі пошкоджено приватний дім. Поранено одну людину.

Також в іншій локації пошкоджено приміщення аптеки.

Через удар почалася пожежа, яку вже ліквідували. Загинули троє людей, двоє з яких - діти. 18 - отримали поранення. Ще семеро людей вдалося врятувати.

Деснянський район

У Деснянському районі була пожежа у двоповерховому приватному будинку, її загасили.

Святошинський район

У Святошинському районі пожежа виникла у промисловій будівлі, її ліквідували на площі 40 квадратних метрів.

Пошкоджено приватні будинки та будівлю професійного економічного коледжу.