В Рівному затримали кримінального авторитета при вимаганні 100 тисяч доларів

Його злочинне угрупування займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою

В Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, посредник и руководитель преступной группировки был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.

"Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенщины занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в том числе частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение", - написал он.

Аброськин отметил, что от действий преступной группировки пострадал гражданин Италии.

"Не миновала участь попасть под "каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесение тяжких телесных повреждений, еле выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем "Арчи", который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области.