В Рівному затримали кримінального авторитета при вимаганні 100 тисяч доларів

Фото: В'ячеслав Аброськін (з відкритих джерел)

Його злочинне угрупування займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою

В Рівному затримали лідера злочинного угруповання, яке діє на території Рівненської області з 2011 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, посередника та керівника злочинного угруповання було затримано при вимаганні 100 тисяч долларів.

"Саме злочинне угруповання "Федора" у період з 2011 року й по теперішній час на території Рівненщини займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням майна шляхом його підпалу, залякуванням громадян, зокрема приватних підприємців, з єдиною метою - власне збагачення", - написав він.

Аброськін відзначив, що від дій злочинного угрупування постраждав громадянин Італії.

"Не минула участь потрапити під "каток" цієї банди й громадянина Італії, який ще в 2008 році прийняв рішення вкласти гроші в ресторанний бізнес на території нашої країні. Він пройшов все, що можливо пройти: й підпали авто, двічі нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ледь вижив, потім підпал приміщення кафе, примушення покинути нашу країну й залишити все майно покидькам. За цей час він пройшов і наші "чесні суди", втратив жінку заради якої приїхав з Італії - вона померла. Але він, як стійкий олов’яний солдат все шукав правду", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з України примусово видворили громадянина Грузії з кримінальним прізвиськом "Арчі", який останні три роки відбував покарання у виправному закладі за скоєння розбійних нападів в Рівненській області.