У Рівному на ринку прогримів вибух

В результаті вибуху постраждали дві людини

Во вторник, 29 января, в Ровно на улице Здолбуновская возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон, в результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как сообщается, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Фото: последствия взрыва (rivne.dsns.gov.ua) Отмечается, что взрыв произошел в помещении торгового киоска по продаже шаурмы. В ДСНС сообщают, что по предварительной информации произошел взрыв станка по запеканию шаурмы.

Напомним, сегодня на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро человек. Их госпитализировали. В 04:07 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на площади 200 квадратных метров. По факту взрыва на Днепровском коксохимическом заводе полиция открыла уголовное производство.

Также 28 января в Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку. На остановке в Киевском районе Одессы на 6-й станции Фонтана обнаружили две тротиловые шашки.

РБК-Украина писало, что 25 января во Львове в подвале 9-этажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.