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У Львові стався вибух у підвалі багатоповерхівки

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 07:03
У Львові стався вибух у підвалі багатоповерхівки
Фото: місце вибуху (v.npu.gov.ua)

В результаті вибуху постраждав сантехнік

У Льовові в підвалі 9-поверхового будинку стався вибух, у результаті якого постраждав сантехнік. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Львівської області.

Зазначається, що інцидент трапився ввечері у четвер, 24 січня, коли сантехнік проводив технічні роботи у підвальному приміщенні житлового дев‘ятиповерхового будинку на вул. Патона.

"Попередньо встановлено, що сантехнік, 37-річний львів’янин у підвальному приміщенні проводив технічні роботи, під час яких стався вибух. Його доставлено в медичний заклад для надання допомоги", - зазначили у поліції.

Із під‘їзду будинку, де стався вибух, евакуювали мешканців. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

 

Фото: місце вибуху (v.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста. Йдеться про ресторан Tike. Вогонь загасили після опівночі 25 січня.

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