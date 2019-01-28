Фото: вибухівка (od.npu.gov.ua)

На зупинці в Київському районі виявили дві тротилові шашки

В Одесі на зупинці громадського транспорту виявили вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що на зупинці в Київському районі Одеси на 6-й станції Фонтану виявили дві тротилові шашки.

"Про двох підозрілих предметів на зупинці громадського транспорту в поліцію повідомили громадяни. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки, які оточили місце події і обмежили доступ людей. В ході перевірки було встановлено, що знахідка є вибуховою речовиною - тротилом", - зазначили у відомстві.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини появи тротилових шашок в громадському місці.

Фото (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одесі 22 січня стався вибух у ресторані, постраждалих в результаті інциденту не було. Вибух стався в одному із технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси.

Зазначимо, що 21 січня в Одесі відбувся вибух біля ресторану в Ваному провулку. За попередніми даними, в результаті вибуху одна людина отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.