ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівному сталася масштабна ДТП, постраждали щонайменше чотири людини

Новость на русском →
Субота 22 травня 2021 10:01
У Рівному сталася масштабна ДТП, постраждали щонайменше чотири людини Фото: у Рівному сталася ДТП за участі трьох авто (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Инна Собора

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Попередньо відомо про чотирьох травмованих.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Аварія сталася на вулиці Дубенській.

"На даний час рятувальники, медики та поліцейські надають допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю 3-х автомобілів. Попередня інформація про чотирьох травмованих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлено.

В ДСНС уточнили, що ДТП трапилося за участю трьох автомобілів: дві машини марок Renault та одна машина марки Volkswagen.

На момент ДТП у всіх машинах перебувало 8 людей, п'ятеро отримали (4 жінки та 1 чоловік) травми та були госпіталізовані до лікарні. Загиблих немає.

Раніше в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

Нагадаємо, в Хмельницькій області сталася ДТП, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.

РБК-Україна писало, що днями у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це було ускладнено рух транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Рівне
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя