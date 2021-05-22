У Рівному сталася масштабна ДТП, постраждали щонайменше чотири людини

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Попередньо відомо про чотирьох травмованих.

Аварія сталася на вулиці Дубенській.

"На даний час рятувальники, медики та поліцейські надають допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю 3-х автомобілів. Попередня інформація про чотирьох травмованих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлено.

В ДСНС уточнили, що ДТП трапилося за участю трьох автомобілів: дві машини марок Renault та одна машина марки Volkswagen.

На момент ДТП у всіх машинах перебувало 8 людей, п'ятеро отримали (4 жінки та 1 чоловік) травми та були госпіталізовані до лікарні. Загиблих немає.