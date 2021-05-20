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У центрі Києва перевернулась вантажівка. Ускладнено рух транспорту

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Київ, Четвер 20 травня 2021 10:41
У центрі Києва перевернулась вантажівка. Ускладнено рух транспорту Фото: у Києві сталось ДТП (Патрульна поліція)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Патрульні повідомили, що рух Кудрявським узвозом у напрямку Львівської площі ускладнено.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють патрульні, евакуатор та рятувальники.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня заборонять вантажівкам рухатися державними дорогами в спеку.

Заборона стосується транспортних засобів масою вище 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Винятком є вантажівки, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, тварин і птиц.

Раніше сталось ДТП в Хмельницькій області, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.

Зазначимо, у Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки.

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