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У Рівному сталася пожежа в ресторані

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 05:06
У Рівному сталася пожежа в ресторані
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Рятувальники проводять заходи з ліквідації пожежі

В Рівному сталася пожежа в ресторані "Istanbul". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Як зазначається, рятувальниками проводяться заходи по ліквідації пожежі в ресторані.

На даний час підрозділи Рівненського пожежно-рятувального гарнізону ліквідовують пожежу в колишньому ресторані "Istanbul" працює 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників.

Відрізок дороги вул ст. Бандери, де розташовується ресторан, перекритий, на данний час відомостей про жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 грудня, у Рівному на вулиці Пластова сталась пожежа у гуртожитку, були евакуйовані 15 людей. Пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. Рятувальники зазначають, що о 05:16 пожежу була локалізовано, а о 05:45 повністю ліквідовано.

РБК-Україна також писало, що у Харкові в ніч на суботу, 27 жовтня, сталась пожежа у студентському гуртожитку, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Рятувальники витягли із задимленого приміщення 5 студентів, а також евакуювали 35 людей.

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