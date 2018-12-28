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У Рівному горів гуртожиток

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 11:25
У Рівному горів гуртожиток
Фото: наслідки пожежі у Рівному (rivne.dsns.gov.ua) 

Рятувальники евакуювали 15 людей

У п'ятницю, 28 грудня, у Рівні на вулиці Пластова сталась пожежа у гуртожитку, були евакуйовані 15 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Повідомляється, що пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. Рятувальники зазначають, що о 05:16 пожежу була локалізовано, а о 05:45 повністю ліквідовано.

"Через сильне задимлення вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору врятували 15 людей", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: наслідки пожежі у Рівному (rivne.dsns.gov.ua) 
 
 
ДСНС зазначає, що жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на суботу, 27 жовтня, сталась пожежа у студенському гуртожитку, внаслідок якої потраждали шестеро людей. Рятувальники витягли із задимленого приміщення 5 студентів, а також евакуювали 35 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 12 вересня через пожежу у гуртожитку евакуювали 50 осіб. Пожежа виникла близько десятої години ранку у гуртожитку на пр. Науки, 23, у Голосіївському районі Києва.

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