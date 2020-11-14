У Чернівцях підприємці перекрили дорогу через карантин вихідного дня

Фото: протест у Чернівцях (molbuk.ua)

Підприємці вимагають скасувати заборону на працю

Підприємці Калинівського ринку перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях у Чернівцях. Понад 300 учасників пікету вимагають у влади скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє місцеве видання Molbuk.

За словами учасника пікету, підприємці обурені через обмеження карантину вихідного дня, внаслідок яких тисячі працівників ринку залишаться без роботи і заробітку.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладів громадського харчування, салонах краси і спортзалам. Також заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

У зв’язку із запровадженням цих обмежень, міська влада Чернівців вирішила, що Калинівський ринок не працюватиме у вихідні дні, за винятком продуктових рядів. Роботу підприємства контролюватимуть працівники Національної поліції та Держпродспоживслужби.

Відзначимо, підприємці по всій Україні виходили на масові акції протесту 11 листопада - в день ухвалення урядом рішення про карантин вихідного дня.