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В Рівному горить ресторан

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 04:49
В Рівному горить ресторан
Фото: місце події (facebook.com/dsns.rivne)

Площа пожежі орієнтовно 100 квадратних метрів

В Рівному рятувальники ліквідовують пожежу в ресторані "LION". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 5 листопада о 02:35 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу в приміщенні рестону "LION", що в центральному парку відпочинку Т.Г. Шевченка Рівного по вулиці Соборній 11 А.

На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення вогнеборців та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

Площа пожежі орієнтовно 100 м.кв. Жерт і постраждалих не має.
На даний час пожежа локалізована. Причину виникнення пожежі не називають.

На місці працює п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників, а також оперативна група Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Фото: місце події (facebook.com/dsns.rivne)
Нагадаємо, у Печерському районі Києва вранці 1 листопада сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці.

РБК-Україна писало, що упонеділок, 28 жовтня, в Києві сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги у Деснянському районі.

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