Під Рівному у ДТП загинув школяр

Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

Слідчі почали досудове розслідування

У Рівненській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинув 14-річний підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався в понеділок, 23 вересня, близько 21:00.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний житель села Голишів, керуючи автомобілем "ВАЗ-2108" на вулиці Центральна в селі Заставье, допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, який рухався по проїжджій частині. Травми, отримані потерпілим, виявилися несумісними з життям - хлопець помер.

"Водій відмовився від проходження медичного огляду на стан сп'яніння, проте зі слів свідків, за зовнішніми ознаками він був нетверезий", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Пилиповичі Житомирської області в неділю, 22 вересня, відбулось зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, в результаті чого загинуло 9 осіб і 10 осіб були госпіталізовані.

Крім того, у понеділок, 23 вересня, у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули три людини.