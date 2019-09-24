Под Ровно в ДТП погиб школьник

Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

Следователи начали досудебное расследование

В Ровненской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, около 21:00.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 35-летний житель села Голышев, управляя автомобилем "ВАЗ-2108" на улице Центральная в селе Заставье, допустил наезд на 14-летнего местного жителя, который двигался по проезжей части. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью - парень умер.

"Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, однако со слов свидетелей, по внешним признакам он был нетрезв", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Пилиповичи Житомирской области в воскресенье, 22 сентября, произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, в результате чего погибли 9 человек и 10 человек были госпитализированы.

Кроме того, в понедельник, 23 сентября, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате чего погибли три человека.