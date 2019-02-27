В Індонезії зсув накрив завалами кілька десятків людей

Фото: рятувальна операція в Індонезії (twitter.com/GNFI)

Зсув стався на острові Сулавесі, одна людина загинула

На нелегальній копальні золота в Індонезії 60 людей опинилися під завалами після зсуву. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBC news.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії, вже вдалося врятувати 13 осіб з-під завалів. Одна людина знайдена мертвою.

"Коли десятки людей займалися видобутком золота в цьому місці, раптово через рухлу землю і численні шахти зламалися балки і опорні плити", - сказав представник агентства з надзвичайних ситуацій Сутопо Пурво Нугрохо.

Операція з евакуації тривала всю ніч через кількість людей. Рятувальники прогнозують, що число жертв може зрости.

Відзначимо, центральний уряд Індонезії заборонив дрібномасштабний видобуток золота, хоча регіональна влада часто закриває очі на золотошукачів в більш віддалених районах.

Нагадаємо, в кінці вересня 2018 року в Індонезії стався потужний землетрус, число жертв якого продовжує зростати і до цього дня. В кінці січня за офіційними даними кількість жертв землетрусу і цунамі на острові Сулавесі в Індонезії налічувала 4340 осіб.