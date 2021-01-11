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У Чернігівській області в’язня підозрюють в інтернет-шахрайстві

Україна, Понеділок 11 січня 2021 15:48
У Чернігівській області в’язня підозрюють в інтернет-шахрайстві
Фото: хакер (freepik)
Автор: Юлія Струк

У Чернігівській області в’язня підозрюють в інтернет-шахрайстві. Відбуваючи у колонії покарання за вчинення майнових злочинів, він продавав неіснуючу сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"30-річний місцевий житель на платформі оголошень ошукав сімох громадян. Фігурант продавав неіснуючу сільськогосподарську техніку", - вказано у повідомленні.

Головною умовою купівлі була передплата, однак після отримання грошей підозрюваний блокував покупців та не виконував взятих на себе зобов’язань.

"Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 150 тисяч гривень. Працівники поліції провели обшук за місцем відбування покарання зловмисником та вилучили мобільний телефон, який використовувався у протиправній діяльності", - інформують правоохоронці.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Україні викрили шахрая, який за допомогою спеціального "вірусу" - шкідливого програмного забезпечення для злому облікових записів користувачів - привласнив майже мільйон гривень громадян.

Як писало РБК-Україна, Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки.

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