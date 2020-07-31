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У Полтаві слідчого ДБР та поліцейського затримали на отриманні хабаря

Україна, П'ятниця 31 липня 2020 09:55
У Полтаві слідчого ДБР та поліцейського затримали на отриманні хабаря
Фото: затримання (gp.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Правоохоронці вимагали 80 тисяч доларів за активізацію розслідування

У Полтаві затримали слідчого Державного бюро розслідувань, оперуповноваженого поліції та їх спільника на отриманні хабаря. Правоохоронці вимагали 80 тисяч доларів за активізацію розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Затримано слідчого територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та їхнього спільника за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - вказано у повідомленні.

Фото: затримання силовиків

Так, правоохоронці вимагали у громадянина хабаря за активізацію досудового розслідування у кримінальній справі, розпочатій за його зверненням. Саме провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

"Наразі правоохоронців та їх спільника затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 тисяч доларів США. На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів", - інформує відомство.

Нагадаємо, заступника начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали на отриманні хабаря; той вимагав 5 тисяч доларів за вступ до навчального закладу.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

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