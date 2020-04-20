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У Кропивницькому зафіксували нову смерть від COVID-19 та ще одне зараження

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 15:04
У Кропивницькому зафіксували нову смерть від COVID-19 та ще одне зараження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавірусу померла 72-річна жителька міста

У Кропивницькому зафіксували новий летальний випадок, пов'язаний з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня у Facebook.

За даними Балоня, вчора в центральній міській лікарні померла 72-річна мешканка Кропивницького, у якої було діагностовано коронавірус.

Крім того, сьогодні в області було підтверджено новий випадок зараження коронавірусом. Позитивний тест виявили у 62-річної жінки з Кропивницького, у якої раніше з COVID-19 в обласну лікарню госпіталізували чоловіка.

"Загалом в області зафіксовано 17 випадків одужань від COVID-19. Серед числа інфікованих на COVID-19 залишаються 6 дітей. Усі мають легкий перебіг хвороби", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області вчора підтвердили 10 випадків одужання від коронавірусу. Зокрема від коронавірусу одужали п'ятеро мешканців Кропивницького - 4 медики та гендиректор приватної клініки.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області зафіксували перший летальний випадок коронавірусу. При цьому одужали від коронавірусної інфекції вже понад 20 людей.

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Новини України КропивницькийКропивницька областьКоронавірус
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