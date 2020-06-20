У Рівненській області посилили контроль над карантином

У Рівненській області прийняли рішення про посилення контролю за карантином. Відповідне рішення було прийнято обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомили у Рівненській облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, контроль буде посилено за дотриманням карантинних заходів у сфері громадського харчування, торгівлі, транспортних перевезень і релігійних заходів.

"Прийнято рішення про посилення державного нагляду і контролю за дотриманням карантину. Особливо це стосується контрольних функцій Нацполиции і Госпродпотребслужбы у сфері нагляду за закладами громадського харчування, транспортного сполучення, релігійних заходів, місць торгівлі. Особливий акцент на нелегальні перевезення", - повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

При цьому в Рівному з 22 червня буде запущено весь міський транспорт, щоб уникнути скупчення людей.

Відзначимо, за даними РНБО в Рівненській області за минулу добу виявили 83 нових випадки коронавірусу. Більше нових захворювань зафіксували лише у Закарпатській (109) та Львівській (139) областях. Всього в області 2776 осіб захворіли COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Рівненська область і ще дев'ять регіонів України не готові до ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що з 22 червня в Україні вступають нові правила оцінювання готовності регіону до зняття карантинних обмежень, згідно з якими посилити карантин можуть в окремо взятому населеному пункті.