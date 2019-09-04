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У Рівненській області на релігійному ґрунті побилися 60 людей, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 18:15
У Рівненській області на релігійному ґрунті побилися 60 людей, є постраждалі
Фото: місце інциденту (rv.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито 12 кримінальних проваджень

У Рівненській області 60 осіб побилися на релігійному ґрунті біля храму, 11 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними поліції, невідомі особи зрізали замки на дверях храму в селі Малинськ, намагалися винести звідти речі і нанесли тілесні ушкодження місцевими жителями.

"Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесні ушкодження у вигляді синців та саден отримали одинадцять місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито 12 кримінальних проваджень.

Крім того, за 11 фактами завданих умисних тілесних ушкоджень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу.

За попередніми даними, представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії Православної церкви України зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.

Фото: місце інциденту (rv.npu.gov.ua)
Це призвело до конфлікту між представниками релігійних громад, відносини між якими загострилися ще навесні цього року.Нагадаємо, тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко заявив, що окупаційна російська влада грубо порушує свободу совісті та віросповідання на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.
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