В Україну на святкування Рош ха-Шана приїде близько 40 тис. хасидів

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Хасиди будуть перебувати в Україні з 23 вересня по 4 жовтня

У кінці вересня в Україну приїдуть близько 40 тисяч паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана в Умані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За попередніми оцінками, з 23 вересня по 4 жовтня у заходах візьмуть участь близько 40 тис. паломників із багатьох країн світу, найбільш інтенсивне переміщення паломників буде відбуватися через Київ, Одесу та Вінницю", - йдеться у повідомленні.

В Умані, куди з'їжджаються паломники, і в Черкаській області правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі, а ддля екстрених ситуацій буде притягнутий медичний вертоліт ДСНС.

Зазначимо, що паломники-хасиди щорічно з'їжджаються до Умані на святкування іудейського Нового року. Святкування в Умані пов'язано з тим, що в місті похований цадик (праведник) Нахман, а його могила - одна з найбільш шанованих святинь і є місцем паломництва для представників брацлавського хасидизму течії.

Нагадаємо, в Україну в 2018 році на святкування Рош ха-Шана прибудуть 28 тис. хасидов.

Як повідомляє РБК-Україна, Українська православна церква Московського патріархату провела Хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври днем раніше (27 липня 2018 року). Під час ходи правоохоронці затримали кількох осіб, які намагалися перешкодити руху колони віруючих.