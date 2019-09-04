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В Ровенской области на религиозной почве подрались 60 человек, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 18:15
В Ровенской области на религиозной почве подрались 60 человек, есть пострадавшие
Фото: место инцидента (rv.npu.gov.ua)

По данному факту открыто 12 уголовных производств

В Ровенской области 60 человек подрались на религиозной почве около храма, 11 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данными полиции неизвестные лица срезали замки на дверях храма в селе Малинск, пытались вынести оттуда вещи и нанесли телесные повреждения местным жителями.

"Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто 12 уголовных производств.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 Уголовного кодекса.

По предварительным данным, представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии Православной церкви Украины срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

Это привело к конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году.

Фото: место инцидента (rv.npu.gov.ua)
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