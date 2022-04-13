У Рівненській області дозволити продавати алкоголь

У Рівненській області з 13 квітня дозволено продавати алкоголь з 11 до 16 години. Таке рішення прийняла Рада оборони області, зважаючи на досвід інших регіонів та економічну доцільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля .

Як зазначається в повідомленні, торік в області з акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв надійшло: понад 19 млн грн до державного бюджету; більше 88 млн грн до місцевих бюджетів.

Натомість за нинішніми розрахунками, втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями (крім пива) становитимуть 48 млн грн.

Коваль нагадав, що Рівненська область сьогодні виконує тилову роль. "Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні сили України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 1 квітня знову дозволили продавати алкоголь. Заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня.