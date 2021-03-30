В Одесі банда заволоділа квартирами на 27 млн гривень. Організаторам загрожує 12 років в'язниці

Як поліцейські встановили, шахрайську схему заволодіння нерухомістю розробили і реалізували троє жителів Одеси, серед яких - діючий адвокат і колишній правоохоронець. Їм допомагали реєстратор та дві особи з кримінальними зв'язками. Кожен з них мав свою "зону відповідальності.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники використовували доступ до державних електронних реєстрів та інформацію від учасників ринку нерухомості. Зокрема, їх цікавили покупці, які розрахувалися за придбану квартиру, але ще не зареєстрували на неї право власності. Увагу члени злочинного угруповання звертали лише на тих осіб, які придбали нерухомість, будівництво якої було припинено, а її здача в експлуатацію відбувалася зі значною затримкою.

Фото: затримання злочинного угруповання (npu.gov.ua)

Знайшовши потрібний об'єкт, злочинці підробляли і виготовляли необхідний пакет документів для отримання нерухомості у власність і, використовуючи підставних осіб, оформляли на них квартири. Надалі майно продавали на вторинному ринку. Отримані від продажу гроші розподілялися між усіма учасниками групи. У загальній складності зловмисника вдалося заволодіти в Одесі 19 квартирами на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.

Восени 2020 року правоохоронці затримали двох представників угруповання. Під час обшуку у них вилучили підроблені паспорти на ім'я громадян України та іноземців, печатки нотаріуса Російської Федерації, а також документація, що підтверджує їх злочинну діяльність.

У березні 2021-го досудове розслідування у відношенні підозрюваних завершено. До суду направлено кримінальні провадження з обвинувальними актами. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо незаконного відчуження частини об'єктів ще триває, збирається доказова база причетності до цього зловмисників, а також встановлення повного кола учасників, залучених у шахрайську схему.