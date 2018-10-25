У Києві затримали учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами

Фото: вилучене у зловмисників (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Наразі затримано 5 квартирних аферистів

У Києві правоохоронці затримали трьох учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці затримали трьох учасників банди, які тривалий час діяли на території Києва. Зокрема, затримано приватного нотаріуса, який допомагав злочинцям.

Повідомляється, що раніше правоохоронці повідомили про підозру ще двом учасникам вказаної банди, які за підробленими документами заволоділи 7 квартирами громадян у Києві, а також коштами від їх продажу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

На даним момент у вказаному кримінальному провадженні оголошено підозри п’ятьом зловмисникам.

Фото: затримані зловмисники (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали у Києві банду, яка заволоділа нерухомістю на 30 млн гривень.

Крім того, повідомлялося, що у Києві поліція затримала групу квартирних аферистів, які продавали чуже житло. Їм вдалося продати близько 300 квартир.