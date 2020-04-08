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У Рівненській області на коронавірус захворіли співробітники СБУ

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 15:39
У Рівненській області на коронавірус захворіли співробітники СБУ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Наразі хворі співробітники служби перебувають в лікарні

У Рівненській області захворювання на коронавірус підтвердили у співробітників Служби безпеки України. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Подоліна, на коронавірус захворіли троє співробітників СБУ. Наразі заражені перебувають у лікарні. Приміщення відомства продезінфікували.

"Сьогодні діагностовано три випадки захворювання у працівників даної установи (СБУ - ред.), вони знаходяться в лікарні. В самій установі були запроваджені карантинно-обмежувальні заходи у зв’язку з захворюванням працівників", - розповів він.

Зазначається, що частина особового складу СБУ в Рівненській області знаходяться у відпустках, а працівники, які повернулися з-за кордону, проходять двотижневу самоізоляцію.

Онлайн-брифінг першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна та в.о начальника управління охорони здоров'я Олега Вівсянника щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Долучайтеся до перегляду! Модерує Олександр Поліщук.

Опубліковано Рівненська обласна державна адміністрація Середа, 8 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Збройних силах України зафіксували перший летальний випадок від захворювання на коронавірус. Від хвороби померла працівниця однієї з військових частин Івано-Франківської області. Хвора два тижні лікувалася від гострого респіраторного захворювання.

Також РБК-Україна писало, що в лавах ЗСУ вже зафіксовано 4 випадки захворювання на коронавірус. Зокрема, новий випадок зараження підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону.

З України намагалися виїхати сім порушників самоізоляції У Київській області зафіксували новий випадок коронавірусу
Новини України Служба безпеки УкраїниРівненська областьКоронавірус
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