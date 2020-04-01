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Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 18:14
Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікар разом з родиною перебуває на самоізоляції

У Мелітополі у головного лікаря територіально-медичного об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Віталія Гадомського підтвердили коронавірус. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами Гадомського, він почуває себе задовільно. У нього легкі симптоми хвороби, через що він разом з родиною самоізолювалося. Гадомський отримує симптоматичне лікування вдома.

Також зазначається, що на два тижні самоізолювалися і колеги лікаря, які так чи інакше з ним контактували.

"Всі контактні особи, як і належить, самоізолювалися. У мене симптоми коронавірусу проявилися як звичайна застуда. З обережності я зробив тест. COVID-19 підтверджено у мене ПЛР-тістом", - повідомив медик.

При цьому він зазначив, що за кордоном він не був.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хмельницькому підтвердився коронавірус у лікаря, який також працював у військовому госпіталі. Йому стало погано ще 30 березня.

Крім того, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, незабаром в районі може виникнути нестача медперсоналу, однак зараз медиків досить.

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