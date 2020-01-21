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У Житомирській області директор лісгоспу допустив вирубку лісу на 15 млн грн

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 20:56
У Житомирській області директор лісгоспу допустив вирубку лісу на 15 млн грн

Йому оголосили підозру

У вівторок, 21 січня, прокуратура Житомирської області повідомила виконувачу обов'язків директора одного з комунальних лісогосподарських підприємств про підозру за фактом незаконної вирубки лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, головний лісничий лісогосподарського підприємства протягом 2016 року допустив здійснення вирубки понад 2 тисяч дерев породи дуб, граб, ясен, сосна, а також склав і видав ряд підроблених офіційних документів, щоб приховати ці дії, збиток від яких склав майже 15 млн грн.

Підозру вручено за фактом службового підроблення та службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 5 ст. 27 ст. 246, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів оголосив тотальний аудит лісгоспів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді набрав чинності закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок в національних природних парках, заказниках і продовження заборони на суцільні рубки головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

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